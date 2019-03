Sarri: “Abbiamo preso la strada giusta. Blocco del mercato? In estate…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro la Dinamo Kiev in Europa League. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto un’ultima striscia con 4 vittorie, la squadra dà la sensazione di trovare continuità nelle prestazioni. Nelle ultime cinque partite abbiamo preso un gol solamente, la strada presa sembra giusta. Siccome abbiamo avuto dei problemi di mentalità in passato dobbiamo stare molto attenti. Mercato bloccato? Al momento non mi interessa più di tanto. Abbiamo fatto un programma per l’estate e parlato anche di questa eventualità, ma con tutti i ricorsi del caso potremo andare oltre”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea