Sarri: “Abbiamo giocato a viso aperto, la sensazione di solidità è stata buona. Mercato? La società sa cosa serve e dobbiamo intervenire”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato nel post partita si San Siro contro l’Inter: “Nel secondo tempo l’abbiamo giocata come avevamo detto, a viso aperto e senza alcun tipo di timore. Nel primo tempo anche gli avversari ci hanno costretto a difenderci bassi, ma non c’è mai stata la sensazione di una sofferenza enorme. La sensazione di solidità data questa sera è stata buona, speriamo di riuscirci ora con continuità. Siamo bloccati dall’indice di liquidità, ma la società sa che cosa serve. Per quello che ho in mente serve qualcosa in più, anche a livello numerico. Serve cominciare a intervenire, ma una sessione non basta. Molti giocatori non sono adatti a giocare così”

FOTO: Twitter lazio