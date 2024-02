Sarri: “Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Futuro? Speriamo di non ripartire da zero”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa del Torino.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto il merito di essere rimasti sul pezzo in un momento difficile. Siamo riusciti a portare sullo 0-0 un primo tempo sofferto, poi come era prevedibile il Torino ha allentato questo pressing feroce. Abbiamo segnato due gol e non abbiamo sofferto più di tanto, abbiamo gestito bene anche in inferiorità numerica. Avevamo messo in conto questo avvio del Toro, ma ci abbiamo messo anche qualcosa di nostro, perché abbiamo perso qualche pallone per errori nostri”.