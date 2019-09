Sarri: “Abbiamo creato molto e concesso poco. L’Inter? Quest’anno non l’ho ancora vista”

Al termine della gara vinta per 2-0 dalla Juventus contro la Spal, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare il giusto ritmo nella parte iniziale della partita, poi però abbiamo chiuso bene, creato molto e concesso poco. È stata una buona prestazione. Matuidi in questo ruolo inedito mi è piaciuto, come Emre Can che è entrato con questa determinazione dopo l’esclusione dalla Champions League: è un giocatore che si può ritrovare. A fine partita ho detto a Pjanic che gli mancano ancora circa 25 tocchi per raggiungere i 150. Sta crescendo molto, anche nelle palle che verticalizza. Poi il calcio verso la porta lui ce l’ha per natura. Dybala per noi è un giocatore molto importante, che ci dà molte soluzioni. Cristiano era molto vivo. Era vivace anche dopo quattro palle gol ed è bene perché abbiamo due attaccanti vivi più Higuain, che anche lui lo è. Da chiunque scelga dei tre, ricevo risposte positive. Questo è determinante. L’Inter in questa stagione non l’ho ancora vista. Stiamo giocando spesso, ci stiamo concentrando sulle squadre contro cui giochiamo. Come stasera, quando vedremo un paio di partite del Leverkusen e poi andremo a cena. Leggo che l’Inter sta facendo benissimo, ma non avevo dubbi vista la levatura dei giocatori e dell’allenatore. Sarà un campionato sicuramente più difficile“.

Foto: twitter Juventus