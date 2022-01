Sarri: “Abbiamo 6-7 assenze. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha presentato su Lazio Style Channel gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, in programma domani alle 17.30 all’Olimpico.

Queste le sue parole: “Vogliamo passare il turno. È una manifestazione importante, vogliamo la qualificazione. Non dobbiamo pensare alla partita che verrà e neanche a quelle che abbiamo giocato in passato. Dispiace che non abbiamo tanti ricambi visto che abbiamo 6-7 giocatori fermi. Sarà difficile, sotto l’aspetto mentale e fisico, ma dobbiamo tirare dritto. Turnover? Non abbiamo tante possibilità. Faremo qualche cambio ma non saranno molti”.

Dopo la vittoria contro la Salernitana, cosa chiede alla Lazio?

“Di continuare su questa strada. La partita con la Salernitana va presa con le molle, non sappiamo dov’è confine tra i nostri pregi e i difetti di un avversario che era in difficoltà per le tante assenze”.

Foto: Twitter Lazio