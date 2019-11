Sarri a caccia di conferme, Pioli pretende risposte: Juve-Milan accende la Serie A

La classifica induce a dire il contrario, ma Juventus-Milan resta sempre una sfida particolare e ricca di fascino per storia, tradizione e numero di trofei collezionati in bacheca. Maurizio Sarri è certamente a caccia di conferme, la vittoria di Mosca contro il Lokomotiv ha permesso ai bianconeri di staccare il pass per gli ottavi di Champions League e allo stesso tempo ha messo in evidenza l’ottimo apporto di alcuni elementi finora un po’ in ombra per ritardo di condizione (compreso Rabiot) o problemi fisici. Su tutti c’è Douglas Costa, tanto apprezzato dal tecnico nativo di Napoli. Il brasiliano, dopo l’infortunio, è tornato come meglio non poteva firmando un gol decisivo e di pregevole fattura. Ora l’intero popolo juventino si aspetta, appunto, delle conferme, magari a gara in corso come accaduto mercoledì in Russia. Dall’altra parte Stefano Pioli, subentrato in panchina in un momento delicato, pretende e attende delle risposte confortanti che vanno al di là del risultato del campo contro un avversario nettamente più pronto e forte sulla carta. La dirigenza rossonera esige vedere ulteriori passi in avanti e per questo motivo, Romagnoli e compagni, dovranno per forza ripartire dalla buona prestazione fornita contro la Lazio a San Siro, specialmente nella prima frazione di gioco. Pertanto, nonostante tutto, Juve-Milan accende comunque la dodicesima giornata di Serie A.

Foto: Milan e Juventus sito ufficiale