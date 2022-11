Sarri: “3-0 risultato bugiardo, ma la responsabilità è nostra. Mondiale? Non lo guarderò”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 rimediata contro la Juve: “Noi per 40′ avevamo fatto bene, senza rischiare, senza mettere mai la partita in mano alla Juventus. Andare ad attaccare una squadra che si rifugia negli ultimi 30 metri, senza un punto di riferimento offensivo, diventa complicato. Il risultato è un po’ largo. Non voglio dire che la Juventus non meritasse la vittoria, ma 3-0 mi sembra un risultato bugiardo. Ma la responsabilità comunque è nostra, con quella palla persa in uscita. Se si perde una palla lì è chiaro che la linea difensiva può andare in difficoltà. Abbiamo sofferto sulle palle perse a centrocampo o dentro la nostra metà campo, non sui lanci lunghi. La sensazione dal campo è che sul primo gol forse eravamo un po’ larghi”. E sul Mondiale: “Non lo vedrò neanche con l’incazzatura che ho preso con questo calendario per fare il Mondiale in Qatar”.

Foto: Twitter Lazio