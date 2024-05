Sarri: “Due-tre anni e smetterò di allenare. Se non fosse arrivato il no di Berlusconi, non avrei allenato quel grande Napoli”

Il tecnico Maurizio Sarri ha parlato così durante un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: “Fra 2-3 anni smetterò di allenare e mi occuperò di aiutare il mio territorio e le persone che se lo meritano per quello che hanno fatto negli anni. Sono ancorato a Figline, sono cresciuto in piazza. Poi ho giocato nelle giovanili del Figline e cinque anni in prima squadra. Devo rendere grazie a chi mi ha cresciuto, gli allenatori e tutti coloro che hanno fatto parte della mia carriera. Così come nei giorni scorsi mi sono fermato a un allenamento degli Under 12 locali e ho visto il calcio vero. Sono tornato a casa con un senso di contentezza. Il mio Napoli? Se non fosse arrivato per me il no da parte di Berlusconi al Milan, non avrei mai allenato quel grande Napoli”.

Foto: Sarri Twitter uff Juve