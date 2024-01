Sarr-Tottenham, c’è la firma: il centrocampista ha rinnovato fino al 2030

“Siamo lieti di annunciare che Pape Matar Sarr ha firmato un nuovo contratto con il Club che avrà validità fino al 2030. Il centrocampista senegalese, 21 anni, è stato una rivelazione in questa stagione, con il suo stile di gioco dinamico e la capacità di coprire il campo che ha veramente catturato l’attenzione nella nuova squadra di Ange Postecoglou. Ha preso parte a 18 delle nostre 20 partite finora in Premier League, partendo titolare in 16 di esse, e ha aperto il suo conto realizzativo con noi in modo impressionante con il primo gol nella nostra vittoria per 2-0 contro il Manchester United ad agosto, segnando poi anche nel nostro successo casalingo per 3-1 contro l’AFC Bournemouth nella vigilia di Capodanno. Adesso è arrivato a quota 33 presenze con noi in tutte le competizioni” – si legge nel comunicato apparso poco fa sui canali ufficiali degli Spurs. Inizialmente acquistato dal Metz nell’agosto del 2021, Sarr è stato ceduto in prestito al club di Ligue 1, dove ha disputato 27 partite nella stagione 2021/22 e ha fatto parte della squadra vincente del Senegal alla Coppa d’Africa nel febbraio del 2022.