Ismaïla Sarr sarà presto ufficialmente un giocatore dell’Olympique Marsiglia. Come conferma Foot Mercato, il calciatore senegalese è già partito per raggiungere la sua nuova squadra. Le visite mediche del 25enne dovrebbero essere fissate per domani. Dopo la firma, l’esterno è pronto per iniziare la sua nuova avventura con il club francese.

Foto: Instagram Sarr