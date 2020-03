Sarr, dalla doppietta al Liverpool al regalo al padre: “Con i soldi ho comprato le pecore per la nostra fattoria”

Domenica scorsa è stato l’eroe di giornata siglando una straordinaria doppietta al Liverpool, ma Ismaila Sarr è molto di più: è un ragazzo perbene. Il giovane attaccante del Watford, come raccontato ai microfoni del canale ufficiale del club londinese, ha raccontato diversi retroscena legati alla sua famiglia: “Sto molto bene qui. All’inizio non è stato facile a causa della lingua, ma ora va tutto alla grande. Sto imparando l’inglese, ho un insegnante privato e spero di riuscire a migliorare ancora. La mia famiglia vuole che io dimostri a tutti le mie capacità ed è quello che sto facendo finora. Con i soldi guadagnati ho comparto delle pecore a mio padre per la nostra fattoria in cui lavora. il suo sogno era avere un grande allevamento e ora ce l’ha”.