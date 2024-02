SARALEGUI, “EL COLO” ATTENZIONATO DALL’INTER

Come riporta dall’Argentina il giornale elcrackdeportivo, l’Inter ha mostrato un forte interesse per Jabes Saralegui, centrocampista classe 2003. I nerazzurri si dimostrano quindi molto attivi e ben posizionati sui talenti in Argentina, visto anche le fortune avute con Lautaro Martinez e Javier Zanetti, che hanno fatto le fortune del club (tra i tanti altri). Il Boca però non intende lasciarlo andare via molto facilmente, visto che intende fare di lui l’erede di Cristian Medina: la richiesta si attesterà sui 15 milioni di dollari, anche perché se proprio deve privarsi del suo gioiellino, il club bonarense vuole comunque realizzare un grosso incasso come avvenuto con la cessione di Valentin Barco al Brighton.

Saralegui è un centrocampista centrale, è un talento emergente del calcio argentino, classe 2003 dal fisico già perfettamente strutturato, con un altezza di 1,81 metri. E’ forte fisicamente, dotato di un buon piede. Nato nella località di General Ramirez, Saralegui ha un contratto con il Boca fino al 31 dicembre del 2026, e una valutazione di circa 15 milioni di euro. Come in tante situazioni analoghe, il Boca è combattuto tra due istanze: far crescere e vincere in casa un giocatore di talento, facendone una colonna della squadra, oppure fare un buon incasso sul mercato europeo, per poi dare la caccia a nuovi talenti.

Saralegui ha debuttato con il Boca il 16 febbraio 2022, con la squadra del Boca Juniors II nella Copa de la LPF Reservas. Il 9 giugno 2022 ha fatto il suo esordio nella Reserve League e il 10 settembre 2022 ha segnato il suo primo gol ufficiale con la maglia del Boca Juniors II. Nella stagione 2022-23, il debutto in prima squadra, con un totale di 5 presenze e un rendimento sempre in crescendo. Quest’anno, Saralegui è atteso al salto di qualità definitivo, con gli occhi dell’Inter addosso: per lui finora, nel 2024, già 4 presenze in campo con la prima squadra del Boca Juniors nella Copa de La Liga Professional.

Saralegui è un centrocampista che ha caratteristiche più tipiche di un giocatore europeo che di uno argentino. È un giocatore che ha un raggio d’azione enorme, che gioca con due tocchi, che quando accelera con la palla fa la differenza e si adatta a giocare in diverse posizioni della mediana. Nel club ha giocato come esterno, esterno, interno e doppio cinque . E’ soprannominato “El Colo” è stato anche convocato più di una volta nelle diverse squadre giovanili dell’Argentina.

Insomma, un futuro ancora tutto da scrivere, ma l’Inter monitora la crescita di questo giovane talento.

Foto: Instagram personale