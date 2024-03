Sarabia: “Spagna favorita per l’Europeo? Questa etichetta non farà altro che indebolirci”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista offensivo del Wolverhampton, Pablo Sarabia, ha così parlato del suo ritorno in Nazionale: “Non ho mai perso la speranza. Cerco di aiutare la squadra. La convocazione l’ho scoperta da un compagno di squadra che me lo ha detto. Ho sempre lavorato tanto giorno dopo giorno e ho attraversato molti momenti difficili. È sempre una gioia e una ricompensa.

Poi ha proseguito: “È stato un periodo lungo in cui ci sono stati molti cambiamenti. Mi sono adattato di più alle situazioni. Fin dal primo momento ho sentito il sostegno con le persone della Federazione. Abbiamo vissuto tanto insieme e questo ti segna. La partita contro il razzismo? Si stanno adottando misure molto corrette contro il razzismo. Se possiamo aiutare, lo faremo.

Infine: “Spagna favorita per l’Europeo? Non mi piace parlare di favoriti o meno. Ogni partita è un mondo a sé. Abbiamo un’ottima squadra e dobbiamo concentrarci su noi stessi. L’etichetta di favorito per la vittoria degli Europei non farà altro che indebolirci. Non ci aiuta affatto”.

Foto: Instagram Wolverhampton