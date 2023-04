Sarabia: “Lasciare il PSG è stata la scelta giusta. Non avevo minutaggio”

Intervistato da AS, Pablo Sarabia, attaccante del Wolverhampton, ha parlato del suo addio al PSG.

Queste le sue parole: “E’ stato un anno di molti cambiamenti. Sono tornato a Parigi dopo essere stato a Lisbona, poi siamo andati ai Mondiali, poi ho firmato per il Wolverhampton, poi… ho avuto due gemelli! Sono molto contento di essere venuto in Inghilterra in questo club, con il mister, con i miei compagni, per me è tutto positivo. E’ tutto molto familiare. Niente a che vedere con il PSG? Era chiaro che volevo lasciare Parigi. Non avevo minutaggio. Essendo nella fase migliore della mia carriera, mi è dispiaciuto dover aspettare in panchina l’opportunità di giocare quando i tre titolari erano infortunati… E’ una situazione insolita, volevo giocare”.

Foto: Instagram personale