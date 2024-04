Sarà derby di Manchester in finale di FA Cup! Il Coventry rimonta da 0-3 a 3-3, ma lo United vince ai rigori

Sarà derby di Manchester in finale di FA Cup. La gara si era messa in discesa per gli uomini di ten Hag che sono andati a riposo con il doppio vantaggio firmato McTominay e Maguire. Nella ripresa il gol di Bruno Fernandes ha fissato il punteggio sul 3-0. Ma il Coventry non ha mollato di un centimetro e al 71′ Simms ha dato il via alla rimonta. Otto minuti dopo è arrivata anche la rete di O’Hare e. in pieno recupero, il rigore trasformato da Wright al 93′ e portando la gara ai supplementari. Ma non sono bastati 120′, con il Coventry che ha sfiora l’impresa al 121′ con la rete di Torp, ma il Var annulla la rete per fuorigioco. La gara è stata decisa ai calci d rigori, dove lo United ha vinto 4-2, decisivi gli errori di O’Hare e Sheaf.

Foto: Instagram United