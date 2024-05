Saputo, video e omaggio per celebrare l’ingresso in Champions

Il presidente del Bologna Joey Saputo, attraverso i social ufficiali del club, ha reso pubblico un video in cui lo si vede con il cellulare in mano impegnato a cliccare il tasto ‘segui’ del profilo Instagram della Champions League. Il video, continua con l’allargamento dell’inquadratura mostrando l’attuale numero uno rossoblù accanto alla grande foto, che ritrae uno dei presidenti più vincenti e iconici della storia. E’ ovviamente Renato Dall’Ara ritratto con una storica copia di ‘Stadio’ del ’64 quando il Bologna trionfò nello spareggio contro l’Inter conquistando il suo settimo Scudetto e quella che fino a oggi era l’unica qualificazione nella principale coppa europea per club.

