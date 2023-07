Saputo nuovo Main Partner del Bologna, il logo apparirà sulle maglie

Il Bologna ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare che il nuovo main partner sarà il gruppo di proprietà della famiglia del presidente dei Felsinei, Joey Saputo. Queste le dichiarazioni contenute nella nota: “Joey Saputo, con la partecipazione della famiglia, consolida il proprio legame con la città e con i tifosi: nella stagione 2023-2024 (con opzione per la stagione 2024-25) sarà il logo del Gruppo Saputo a comparire sulle maglie della Prima Squadra del Bologna Fc 1909. Dalla fondazione del CF Montreal negli anni Novanta all’acquisizione del Bologna nel 2014, il coinvolgimento della famiglia Saputo nel mondo del calcio è in continua crescita. In particolare il Bologna, di cui Joey Saputo è Presidente, negli ultimi anni ha consolidato la propria posizione, raggiungendo nella scorsa stagione il 9° posto in classifica con 54 punti, record del Club in Serie A da quando sono stati istituiti i 3 punti a vittoria. Importanti investimenti sono stati fatti nelle infrastrutture – con un centro tecnico all’avanguardia e un primo ammodernamento dello stadio Renato Dall’Ara in attesa dell’avvio dei lavori di restyling completo – ma anche nel settore giovanile e nelle attività sociali realizzate sul territorio”. Dichiara il Presidente: “Da 30 anni ormai ho iniziato a investire nello sport e in particolare nel calcio, prima a Montreal e poi a Bologna con l’appoggio costante della mia famiglia e del gruppo”, . “Quest’anno abbiamo voluto che il logo Saputo comparisse sulle maglie del Bologna per riaffermare una volta di più l’impegno della famiglia nella promozione dell’attività sportiva dal punto di vista agonistico ma anche formativo e solidale. Mi piace pensare che la mia famiglia sia sempre più parte integrante del tessuto economico e sociale di questa città”.

Foto: Sito Ufficiale Bologna