Saputo: “Il nostro obiettivo non è più la salvezza, ma l’Europa”

Intervenuto in un webinar sul sito ufficiale del club, il patron del Bologna, Joey Saputo, ha fissato il nuovo obiettivo stagionale: “La soddisfazione più grande è stata la promozione in Serie A, ogni passo in avanti che facciamo è molto importante. Quando lavori devi sempre far meglio di ieri. A Bologna lo stiamo facendo, migliorando la prima squadra, il settore giovanile, il centro sportivo e lo stadio. L’obiettivo non è più la salvezza, ma chiudere tra le prime 10, fra le prime 6 e andare in Europa. Adesso l’obiettivo primario è quello, siamo vicini a raggiungerlo. Possiamo sognare di andare in Europa League, ce la possiamo giocare. Voglio che il Bologna sia una società rispettata al tavolo della Lega. C’è grande soddisfazione per aver portato il club a questo livello. Abbiamo rilanciato anche il settore giovanile, siamo cresciuti tantissimo e siamo fieri di quanto fatto dalla Primavera lo scorso anno. Ma si deve continuare a lavorare.”

Foto: sito ufficiale Bologna FC