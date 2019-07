Saponjic: “L’Atletico è uno dei migliori club al mondo”

Prime parole da giocatore dell’Atletico Madrid per Ivan Saponjic. L’attaccante classe 1997 è stato ufficialmente presentato dai colchoneros. Prima un video, poi prime dichiarazioni ufficiali: “La prima cosa che vorrei dire è che si è realizzato un sogno per me, arrivare in una squadra così importante e con tanta ambizione. Sarà un onore lavorare con giocatori così importanti, per Simeone e per tutto il suo staff tecnico. Darò tutto per aiutare la squadra. Sono stato accolto molto bene da tutti i giocatori, Savic, Oblak e Kalinic sono stati i primi ad avermi aiutato e li ringrazio molto. Simeone è uno dei migliori al mondo. Sono qui per dimostarre le mie qualità e alla fine della stagione vedremo. Mi confronterò con il tecnico e capiremo le sue impressioni. Non mi piace parlare delle mie qualità, ma la mia migliore caratteristica è il gioco aereo, credo di dare il meglio in questo. E’ stato il mio agente a parlare con l’Atletico, io ero in vacanza e lui ha risolto questa situazione”. Al termine della conferenza stampa, il serbo posato con la nuova maglia, rivelando il suo numero: indosserà la 17.

Foto Twitter Atletico Madrid