Saponara: “Sorteggio Conference League? Se passa il Twente è forse la peggiore squadra che potesse capitarci”

Ieri la Fiorentina ha conosciuto le possibili avversarie del turno dei playoff di Conference League. I viola se la vedranno con la vincente di una tra Twente e Čukarički, con gli olandesi ovviamente favoriti a superare il turno.

Riccardo Saponara, trequartista della Fiorentina, al sito ufficiale del club ha così parlato in merito al sorteggio e al preseason dei viola: “Ripartiamo dalle nostre certezze e dai punti che possiamo migliorare. Non siamo ancora lucidi al massimo per giocare l’uno contro uno e i fraseggi, ci manca un po’ di condizione ma i concetti ormai sono chiari: ci manca il guizzo ma ci faremo trovare pronti. Per quanto riguarda la rapidità della giocata, tutti gli esterni si faranno trovare pronti. Dobbiamo iniziare a prendere più in considerazione il centravanti, ma con squadre che si mettono dietro non è la cosa più facile per noi”.

Sulla stagione imminente: “Quando inizieranno a esserci i punti di mezzo saremo anche più bravi a sfruttare le occasioni e riusciremo a fare male a squadre che non possono attenderci sempre. Condizione? Possiamo migliorare, queste tre partite con avversari di livello ti costringono a portare a casa una prestazione totale, con la Cremonese sarà similare alla partita di oggi e avremo bisogno dei tifosi al Franchi per portarla a casa. Sorteggio di Conference? Una delle due squadre è una delle peggiori che poteva toccarci, i serbi non li conosco ma se vogliamo dire la nostra in Europa toccherà sempre mantenere un livello del genere. Saranno tre mesi di fuoco che ci metteranno a dura prova, ma abbiamo ricambi in tutti i ruoli. ”

Foto: twitter Fiorentina