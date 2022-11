Saponara: “Siamo tornati a esprimere il nostro calcio, le vittorie portano buonumore e io sono maggiormente sorridente”

l’ala italiana della Fiorentina, Saponara, ha parlato così del momento della squadra sul sito ufficiale della Fiorentina. Le sue parole: “Finalmente siamo tornati a esprimere il nostro calcio, le vittorie portano buonumore e io sono maggiormente sorridente. Non è stato facile, venivamo da un momento di difficoltà e uscirne in questo modo non era scontato, ora è giusto dare seguito a questo bel momento. I fischi ricevuti nelle settimane scorse ci hanno ferito ma ora finalmente siamo riusciti a riavvicinare i tifosi alla squadra.”

Foto: Twitter Fiorentina