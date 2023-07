Saponara si presenta: “Sempre stato convinto di questa scelta”

Riccardo Saponara è stato presentato oggi come nuovo acquisto del Verona. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Sono sempre stato convinto di questa scelta, anche prima dell’arrivo di Baroni. La piazza mi ha sempre attratto per la sua storia, non ho mai avuto ripensamenti. Sono sempre stato deciso. La mia posizione? Sono un giocatore che può svariare su diverse posizioni, deciderà il mister”.

Foto: Instagram Hellas Verona