Saponara: “Non possiamo continuare a lasciare punti per strada. Dobbiamo ritrovarci”

Riccardo Saponara, fantasista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa per 2-1 contro il Bologna: “La rovesciata sulla traversa? É stato un gesto tecnico molto bello, peccato perché sarebbe stato un bellissimo gol. Avevamo riagguantato la partita invece abbiamo preso un altro gol evitabile e non siamo riusciti a reagire. Perdiamo altri punti per strada, non riusciamo a dare continuità”. Poi ha proseguito: “Questa è sempre stata la nostra identità, tante occasioni create ma quest’anno siamo meno precisi e perdiamo qualche pallone di troppo. Davanti dobbiamo essere più incisivi, non possiamo sprecare così tante occasioni. Perdere così, con due palle inattive, fa male. Questione psicologica? “Non lo so, abbiamo attraversato un periodo negativo anche in coppa prima della sosta. Ora purtroppo si sta prolungando troppo in campionato e dobbiamo ritrovarci perché abbiamo tanti giocatori bravi e un allenatore molto forte”.

Saponara ha continuato il suo intervento parlando anche della Coppa Italia: “Se ci condiziona? Non credo, è un discorso che non abbiamo affrontato. Noi giochiamo ogni gara per vincere, a prescindere dalla competizione. Non possiamo continuare a lasciare punti per strada. La Fiorentina deve recuperare le posizioni che le competono”.

Infine, sulla concorrenza: “Mi stimola molto, più giocatori di qualità abbiamo e meglio è. Speriamo di recuperare anche Sottil che un altro giocatore molto importante per noi. Non soffro la concorrenza, più giocatori forti siamo in attacco e meglio è”.

Foto: instagram Saponara