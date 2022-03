Saponara: “Mi piacerebbe restare alla Fiorentina. Italiano avrà una carriera rosea”

Riccardo Saponara, duttile ala della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rtv 38: “Volevamo migliorare le scorse stagioni a inizio anno. Il nostro obiettivo è vincere ogni partita. Proviamo a vincerle tutte e a fine stagione vedremo dove saremo. A Torino vogliamo ribaltare il risultato. L’Europa? Proveremo a giocarcela fino alla fine.

Italiano? Sta crescendo tanto, ha fatto passi avanti da quando l’ho conosciuto l’anno scorso: il metodo è rimasto intatto ma confrontarsi con giocatori diversi fa venire fuori nuove sfaccettature. Nonostante sia ancora giovane non ha niente da dimostrare, sono sicuro che avrà una carriera rosea.

Vlahovic? È dispiaciuto a tutti quando è andato via. Gli voglio un gran bene. È un giocatore fenomenale, sicuramente ha cambiato il volto della squadra. Siamo stati chiamati a un miglioramento generale. Gli auguro le migliori fortune.

Ho instaurato un grande legame sin da subito con Firenze, nonostante gli anni in prestito. Ho piantato delle radici, con le amicizie e con la casa che mi vanto di avere qui. Per me è diventata una seconda casa. Quest’anno mi sto togliendo la soddisfazione di dare il mio contributo, cosa che mi è rimasta un po’ nel gozzo negli anni. Credo di aver raggiunto la maturità tale da divertirmi e e determinare nelle partite. Mi piacerebbe tantissimo continuare a Firenze“.

Foto: Twitter Fiorentina