Saponara: “Italiano mi riprende perché cerco sempre l’incrocio, ma se segno così ne vale la pena”

Riccardo Saponara, centrocampista offensivo della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 0-3 in casa dell’RFS Riga in Conference League, partita nella quale ha trovato un gran gol da fuori: “È un tiro che provo spesso anche in allenamento, e il mister mi riprende sempre perché cerco l’incrocio invece di cose più semplici ma se viene un gol del genere ne vale la pena. Il mister è molto esigente, ci tiene sempre sul pezzo e queste sono occasioni per prendermi un po’ una rivincita”.

Foto: Instagram Saponara