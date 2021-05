Saponara: “In passato fui vicino al Napoli, Sarri mi voleva”

Intervistato da Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, Riccardo Saponara ha parlato di un retroscena di mercato: “In passato fui vicino al club azzurro. Ci fu questo flirt con Sarri e il Napoli, ma non andò in porto per varie situazioni. L’Empoli non riteneva opportuno cedermi, però Sarri fece delle avances nei miei confronti e mi mostrò grande fiducia, mi dispiacque non portare a termine quella trattativa ma fummo molto vicini. A Napoli partì con lo stesso modulo di Empoli con qualche difficoltà iniziale, poi trovò la quadra con il 4-3-3. Empoli-Napoli 4-2? Ricordo bene, fu una serata bellissima, un risultato magnifico per concludere la stagione al meglio e con il botto, all’epoca grazie al lavoro di Sarri avevamo un gioco spumeggiante. Lui ha dato a me una grande mano nel riuscire a impormi prima in Serie B, dove ancora faticavo, poi anche in Serie A, rientrando dal Milan”.

Foto: Instagram personale