Saponara: “Ecco come stiamo preparando la sfida con il Napoli. Abbiamo assimilato le richieste del mister”

Riccardo Saponara, centrocampista offensivo della Fiorentina, nel corso di un’intervista al sito ufficiale del club viola, si è soffermato sulla prossima sfida di campionato contro il Napoli: “Il mister ci ha detto fin dalla prima giornata di tenere d’occhio il Napoli per il suo grande gioco, andremo ad affrontare forse la squadra che sta meglio in A. Sarà interessante per capire a che punto siamo e se possiamo competere con squadre di quel livello”. Poi su questo inizio di stagione: “Le sensazioni erano subito positive. E fondate, perché questo inizio di stagione ha confermato che dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato nel modo giusto, con entusiasmo e credendo nelle idee del mister. Penso che abbiamo assimilato subito ciò che lui voleva da noi, per questo siamo partiti così forte. Siamo già avanti con il lavoro e possiamo migliorare tanto, mi auguro che potremo toglierci grandi soddisfazioni”.

Foto: Instagram Saponara