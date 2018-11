Saponara e il derby: “L’atmosfera sarà incredibile, servirà un po’ di follia. Con Giampaolo…”

Riccardo Saponara, fantasista della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista in vista del derby della Lanterna in programma questa domenica. Queste le sue dichiarazioni rilasciate sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “L’atmosfera sarà incredibile. Il Genoa è una squadra fisica, bisognerà imporre il nostro gioco per evitare di soffrire. Per quanto mi riguarda mi sento bene, ho recuperato dall’infortunio e guardo al presente con fiducia. Con Giampaolo una volta entrato in campo ognuno sa esattamente cosa deve fare, il fatto che veniamo da un periodo negativo non ci influenzerà. Queste partite si giocano più con la follia, senza dimenticare però la propria identità di gioco. Siamo una squadra di qualità, ma non possiamo prescindere dal sacrificio in fase difensiva di tutti i giocatori in campo. Primo derby senza ponte Morandi? Una responsabilità positiva in più, regalare una gioia ai nostri tifosi può donare emozioni che celino altre sofferenze”.

Foto: Sampdoria Twitter