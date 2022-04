Saponara: “Con Italiano la Fiorentina è tornata al suo livello. Futuro? Vorrei restare”

Riccardo Saponara, intervistato dal media polacco Przeglad Sportowy, ha parlato del suo futuro: “Non ne ho ancora par­lato con il club, ma sarò one­sto: sono aperto e sarebbe bello rima­nere qui. Ho un buon rap­porto con tutti ed i nuovi pro­prie­tari hanno mostrato cosa vogliono otte­nere gestendo quella squa­dra. Mi sforzo di con­ti­nuare a gio­care al livello degli ultimi due anni. Un club come la Viola deve lot­tare per que­sto ogni anno. Con L’arrivo di Ita­liano in pan­china, la squa­dra è tor­nata al livello in cui dovrebbe essere. Italiano ha il carat­tere giu­sto per tra­smet­tere agli altri ciò che ha in testa”.

FOTO: Twitter Fiorentina