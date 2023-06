Sanyang al CSKA Sofia: la foto della firma

Sainey Sanyang è un nuovo calciatore del CSKA Sofia. Dopo la recente esperienza al Mondiale U20 con la maglia del Gambia, il terzino sinistro lascia gli Hawks per iniziare una nuova avventura in Bulgaria. Nella foto ecco Sanyang in compagnia dell’avvocato Luigi Sorrentino che ha curato l’operazione. La foto sottostante, invece, raffigura Sanyang (a destra) con il proprietario del CSKA Sofia Danail Ganchev (nel mezzo) e l’avvocato Sorrentino (a sinistra).