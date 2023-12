Santos retrocesso, i tifosi assaltano la villa del presidente Rueda

Sportivamente parlando, è un momento drammatico per il Santos, per la prima volta nella storia retrocesso in Seconda Divisione. Come riporta l’emittente brasiliana TNT Sport, i tifosi avrebbero individuato nel presidente Rueda il bersaglio verso cui sfociare tutta la loro rabbia per l’amarissimo epilogo. I sostenitori del club, avrebbero preso d’assalto la villa del presidente, con la polizia prontamente intervenuta per cercare di allontanare la folla inferocita. Rueda si trova all’interno, le misure di sicurezza sono state attivate.

Foto: Instagram Santos