Santos-Neymar, c’è l’accordo: la stella brasiliana può tornare nel club dove tutto è iniziato

La notizia ha dell’incredibile. Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano César Luis Merlo, la stella brasiliana Neymar avrebbe raggiunto un accordo con lo storico club del Santos, dove si mise in mostra in giovane età prima del passaggio al Barcellona. Il giocatore, ora infortunato, avrebbe accettato di tornare nella squadra del cuore, undici anni dopo il suo addio. L’Al-Hilal, starebbe ora trattando col l’attaccante per una rescissione consensuale del faraonico contratto, che lo lega ancora al club saudita.

Foto: Instagram Al-Hilal