Santos: “Dimissioni? Non fanno parte del mio lessico”

Termina ai quarti di finale l’avventura del Portogallo in Qatar. Intervenuto in ai microfoni di Sport TV, il commissario tecnico Fernando Santos ha così parlato delle possibili dimissioni: “Domani andremo a Lisbona e, come sempre, io e il presidente parleremo per capire cosa è meglio per il Portogallo. Presentare le dimissioni? Sono qui dal 2014 e ho sempre parlato di questo argomento in maniera naturale con il presidente. Le dimissioni non fanno nemmeno parte del mio lessico”.

Foto: Torcedores