Santos (ct Portogallo): “Ronaldo in panchina? Non me ne pento”

Termina ai quarti di finale l’avventura del Portogallo in Qatar. Intervenuto in conferenza stampa il commissario tecnico Fernando Santos ha così parlato della panchina Cristiano Ronaldo.“Ronaldo in panchina? Non me ne pento. La squadra ha fatto molto bene nella partita con la Svizzera. Cristiano è un grande giocatore. È entrato quando abbiamo capito che era davvero necessario. Non ho rimpianti di questo tipo” .

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo