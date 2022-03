Santos (ct Portogallo): “Con la Turchia come una finale. O il Mondiale o mi esonerano? Non ci penso”

Alla vigilia della sfida contro la Turchia, in quello che per il Portogallo potrebbe essere il primo dei due spareggi per un posto a Qatar 2022, il ct Fernando Santos allontana le voci sul suo futuro: “Se mi dà fastidio l’idea che potrei essere esonerato se non porteremo a termine il nostro compito? Ora non mi pongo il problema, perché sono troppo concentrato sulla partita di domani. È come una finale, sappiamo cosa fare e vogliamo andare ai Mondiali. Tutto il resto non conta. Contro la Serbia abbiamo fallito, e mi sono preso la colpa. Ma abbiamo lottato e vinto a Euro 2018 e nella Nations League del 2019 e ora vogliamo dare la stessa gioia alla nostra gente: giocheremo per undici milioni di portoghesi”.

FOTO: torcedores