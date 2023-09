Santos (CT Polonia): “Non mi dimetto. Se il presidente vuole cambiarmi ne parleremo”

La Polonia è reduce da qualificazioni agli Europei disastrose, con due vittorie e tre sconfitte nel girone. L’ultima sconfitta, in casa dell’Albania, ha fatto scricchiolare la panchina del CT Fernando Santos, ex Portogallo.

Lo stesso allenatore però non vuol sentor parlare di dimissioni: “Mi dimetto? Né oggi, né domani. Questo lo dovete chiedere al presidente. Se il presidente non mi vuole più come allenatore, parlerà con me e troveremo una soluzione”.