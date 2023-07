Santopadre: “Il presidente del Lecco parla molto, cerca di influenzare. Ma bisogna stare ai fatti”

Nuovo capitolo della rovente estate della Serie B, che ancora attende la lista delle venti squadre che prenderanno il via al prossimo campionato, tra esclusioni e ricorsi. Nella giornata di oggi, il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, ha rilasciato un nuovo comunicato ufficiale: “Il presidente del Lecco parla molto. Capisco che cerchi in qualche modo di influenzare le sorti di una vicenda le cui cause vanno ricercate solo nella scelte di quella società. Ma bisogna stare ai fatti. Il 27 giugno il Lecco ha incaricato un tecnico di progettare un intervento sullo stadio e di cercare i fondi necessari, pubblici o privati. Quelle carte sono depositate al Tar e davanti al Collegio di Garanzia. Oggi, invece, si dice (a parole appunto) che nello stadio di Lecco è già stato speso un milione e mezzo di euro della proprietà… serve davvero chiedersi quale sia la verità? Non vado oltre perché rispetto il Lecco più di quanto la proprietà del Lecco non mostri di rispettare il Perugia. Al presidente del Lecco auguro una lunga esperienza nella carica ma questo ovviamente non significa che il Perugia non lotterà fino in fondo per giocare in Serie B”:

Foto: Lega B