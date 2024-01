SANTIAGO PIEROTTI, UNA NUOVA FRECCIA PER D’AVERSA

Il Lecce è pronto a chiudere colpo per l’attacco di Roberto D’Aversa. Si tratta di Santiago Pierotti, esterno classe 2001 che ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Colon (con il quale aveva il contratto in scadenza a dicembre 2024). Questa mattina il club salentino ha annunciato l’arrivo del calciatore argentino per svolgere le visite mediche: “Il calciatore Santiago Pierotti lunedì sarà a Lecce per sostenere le visite mediche. L’esterno offensivo argentino classe 2001, acquistato a titolo definitivo, lunedì prossimo sarà a Lecce per sostenere le visite mediche”, si legge sul profilo Instagram del club.

Cresciuto nel settore giovanile del Colón, Ha fatto il suo debutto il 13 aprile 2019 in un pareggio senza reti contro il Tigre per la Copa de la Superliga. Pochi giorni dopo ha giocato anche i due incontri di Coppa Sudamericana contro il River Plate. In totale ha collezionato 89 presenze mettendo a segno 6 reti con la maglia del Colon. Ha due presenze nell’U20 argentina, ma ancora nessuna presenza con la maglia della Nazionale maggiore. Argentino, ma con passaporto comunitario, classe 2001, si tratta di un giocatore di piede destro, che ha giocato perlopiù come ala destra, ma si è destreggiato bene anche da trequartista e da seconda punta. 189 centimetri d’altezza, ha grande progressione, sia sul breve che sul lungo, è dotato di discreta velocità. Non è un calciatore che segna tanto: solo due gol nell’ultimo campionato argentino, in cui ha collezionato 26 presenze. Un giocatore più di rifinitura che di finalizzazione.

“Cercavo il trasferimento in Italia da tempo e sono molto felice per la mia famiglia”, ha dichiarato Pierotti. Lunedì inizierà l’avventura in Italia di Pierotti: D’Aversa ha una nuova freccia per il suo arco. E vedremo se Pierotti riuscirà a prendersi fin da subito il posto sulla fascia di Banda impegnato in Coppa d’Africa, ma la concorrenza è alta.

Foto: Instagram Lecce