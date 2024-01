Santiago Pierotti: “Il mio agente sta trattando con il Palermo”

Il Palermo ha fatto un sondaggio per Santiago Pierotti. Il calciatore argentino, classe 2001, è attualmente in forza al Colòn, club che milita nella Serie B argentina e il giovane esterno d’attacco ha confermato un possibile interessamento da parte della società rosanero: “Il mio agente e il club stanno negoziando ma io sono concentrato sul campo. In queste situazioni si vive un po’ di tutto, bisogna mantenere la calma. Ho sentito le voci, ma sono tranquillo, non voglio illudermi troppo. Se deve succedere, succederà, e che sia la soluzione migliore per entrambe le parti“. Il classe 2001 è un’ala destra molto fisica di quasi un metro e novanta, elegante nelle movenze e bravo sia in fase di finalizzazione che di assist. L’argentino, tuttavia, rimane concentrato nel fare bene in Argentina.

Foto: Instagram Pierotti