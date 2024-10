Santiago Gimenez: “Il Milan ha provato a prendermi”

In un’intervista rilasciata a ESPN, Santiago Gimenez, attaccante argentino con passaporto messicano di proprietà del Feyenoord, ha raccontato dell’interesse concreto del Milan, che nell’ultima sessione di mercato ha fatto un tentativo per portarlo in rossonero.

“Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Alla fine non è successo,ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta”.

Foto: Instagram Gimenez