Santiago Arias (ex Atletico Madrid) a un passo dal Cincinnati

Santiago Arias è pronto per una nuova esperienza. Secondo quanto raccontato da Sportitalia, è in dirittura d’arrivo la trattativa per il trasferimento del difensore colombiano al Football Club Cincinnati, squadra statunitense della MLS. Arias è reduce da un’esperienza con il Granada, è stato anche all’Atletico Madrid dal 2018 al 2020.

Foto: Twitter Arias