Santi Mina condannato a quattro anni di carcere per abuso sessuale: il Celta lo allontana dalla squadra

È notizia di stamani la condanna a quattro anni di carcere per Santi Mina, attaccante del Celta Vigo, per abuso sessuale. Il calciatore dovrà inoltre pagare un indennizzo di cinquantamila euro alla vittima e sarà soggetto a un ordine di allontanamento di cinquecento metri per i prossimi dodici anni. La difesa di Santi Mina contesterà la sentenza, continuando a far leva sul consenso della vittima (i fatti risalgono al 2017). Il club del classe ’95, attraverso una nota ufficiale, ha prontamente deciso allontanare provvisoriamente il giocatore dagli allenamenti della prima squadra, “fermo restando che continuerà a svolgere le attività indicate dal club“.

