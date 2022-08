Santander: “Sono qua per portare la Reggina in Serie A”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto della Reggina, Federico Santander, si è presentato alla stampa e ai suoi nuovi tifosi: “Nel periodo a Bologna passato con Inzaghi ho avuto modo di conoscere una persona che mi ha dato molta fiducia e mi ha fatto crescere molto, avevo tante richieste ma la presenza di Pippo mi ha spinto a venire qua. Se sono qua per arrivare in doppia cifra? No, sono qua per portare la Reggina in Serie A. Ho firmato un biennale, e il secondo anno vorrei averlo già in A, ho questo come obiettivo: so che non sarà un campionato facile, non lo conosco ma vedremo come va, ho chiaro come devo fare. L’esperienza al Bologna con Mihajlovic? La A non è facile, il primo anno ho fatto bene poi purtroppo il mister si è sentito male e non ho avuto modo di relazionarmi con lui, dopo mi sono infortunato e alla fine non ho più trovato spazio. Ora però mi sto già allenando con la squadra, è da pochi giorni e ho avuto anche un problema ai denti, non sono ancora al 100% ma mi impegnerò per esserci. Pochi abbonamenti fatti? Con i risultati si avvicinerà anche il pubblico