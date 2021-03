Santana dopo il gol da record nel derby: “Mi sento vivo, voglio incidere di più. Io un palermitano acquisito”

L’edizione odierna de La “Gazzetta dello Sport” ha riportato le dichiarazioni di Mario Alberto Santana, capitano del Palermo e primo ed unico giocatore rosanero a segnare in tutte le categorie dalla Serie A alla D: “Se mi aspettavo un maggior coinvolgimento da Boscaglia? Mi sarei aspettato di incidere di più in campo, non solo fuori, perché mi sentivo vivo e lo dimostravo in allenamento, ogni giorno. Però, ogni allenatore ha le sue idee e bisogna accettarle, nella mia carriera non sono mai andato a chiedere spiegazioni, nemmeno stavolta. E’ stato un derby, che è una partita a sé, non lo si può nascondere, già io che sono un palermitano acquisito la vivo diversamente da tutte le altre. Però quello che deve rimanere è che dentro abbiamo tanto, non siamo certo una squadra che, come ho sentito tante volte, non è un gruppo. Mi è dispiaciuto sentirlo. Sono tranquillo perché so quanto valiamo e mercoledì abbiamo dato dimostrazione che il gruppo c’è. Dobbiamo essere intelligenti, spero che i ragazzi abbiano assorbito tutte le emozioni del derby per portarle da qui in avanti”.

Foto: Twitter palermo