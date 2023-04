Sansone-Orsolini: è un grande Bologna, 2-0 a Bergamo

L’Atalanta prova a fare la partita e al 14’ con Zappacosta sfiora la rete mettendo alto da buona posizione. Al 23’ Pasalic alza bandiera bianca e lascia il posto a Boga. Al 30’ si fa vedere anche Hojlund che prima trova la parata di Skorupski e poi il corpo di Soumaoro, al 42’ ci prova Boga ma ancora il difensore francese si lancia sul pallone e mura una potenziale palla gol per la dea.

La ripresa si apre con il gol di Sansone che servito da Barrow e tenuto in gioco da Scalvini fulmina Musso per lo 0-1. L’Atalanta prova a recuperare ma senza fortuna, gli ospiti chiudono bene ogni spazio e all’87’ chiudono la pratica con Orsolini che supera Palomino e buca Musso per lo 0-2 finale.

Foto: Barrow-Orsolini Twitter uff Bologna