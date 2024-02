Sansone: “Non potrei mai esultare se facessi gol al Bologna”

Il Bologna è sempre rimasto nel cuore di Nicola Sansone. Il calciatore del Lecce ha rilasciato un’intervista a La Repubblica parlando della sua ex squadra in vista del prossimo turno di Serie A: “Ci ho passato 4 anni e mezzo, è stata la squadra in cui ho giocato di più in carriera. Sarò certamente una grande emozione tornare in quella che è stata casa mia fino a pochissimo tempo fa – ha spiegato Sansone -. “La società ha fatto delle scelte legittime, io ho sempre dato tutto per il Bologna: posso garantire che non c’è alcun rimpianto, e nessuna polemica. Sono contento per quello che è stato, ma adesso penso solo al Lecce. Nel caso di una rete in rovesciata da fuori esulterei, ma mi applaudirebbe tutto lo stadio… Scherzi a parte non potrei mai esultare se facessi gol. Sono legato al popolo bolognese e ai miei ex compagni. Li saluterò tutti prima della partita, uno a uno. Poi penserò solo al campo, è giusto così”.

Foto: sito Lecce