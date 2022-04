Sansone: “Non penso al futuro. Mi dispiace per Radu, ma sono convinto che si riprenderà”

Presente alla conferenza stampa odierna, ecco le dichiarazioni di Nicola Sansone, attaccante del Bologna: “Sono partito spesso dalla panchina e mi dispiace, ma sto bene. Peccato non aver giocato spesso con Arna, in campo ci troviamo bene. Cosa farò a giugno? Non ci sto pensando, mancano quattro partite poi vedremo. Due gol di fila? È stato bello, mi dispiace per Radu ma sono convinto che comunque si riprenderà“.

Foto: sito ufficiale Bologna