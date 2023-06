Sansone: “Siamo nella storia del Bologna”

Nicola Sansone ha espresso sul suo profilo Instagram tutto l’orgoglio per la magnifica stagione sua e del Bologna. Questo che va a chiudersi è il quinto anno coi Felsinei. Nonostante sia stato tartassato da qualche infortunio di troppo -prima una frattura del piede e poi uno stiramento- ha stretto i denti e ha contribuito alla causa comune con 4 gol e 4 assist in 18 presenze. Risultando così tra i più incisivi quando ha potuto scendere in campo. Dopo tante annate mediocri e deludenti, finalmente i Felsinei sono tornati a competere per i primi posti della classifica. Tutto ciò è riassunto nel post, con un pensiero al compianto Siniša Mihajlović:

“Che dire… Che squadra, che gruppo fantastico, dentro e fuori dal campo. Non so se basterà per la qualificazione europea, però so di certo che abbiamo dato tutto ogni giorno e fino all’ultimo secondo, nonostante tutto quello che è successo a noi in questa stagione. Un pensiero va anche a te lassù, Sinisa. Sono fiero di far parte di questa squadra, di questi compagni, prima grandi uomini e poi giocatori e come dice Musa: CHE SITUAZIONE. Siamo nella storia del Bologna”

Foto: Instagram Bologna