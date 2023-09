Sansone: “Lecce nel mio destino, ripagherò la fiducia”

Nicola Sansone, l’attaccante svincolato e ingaggiato dal Lecce, si è presentato in conferenza stampa. “Era destino, avevo fatto l’ultima partita qui. Ho visto le prime tre partire, è un bel gruppo con un grande spirito. Sono grato per la fiducia, la voglio ripagare nel migliore dei modi. È un’opportunità per migliorare sempre e dare l’esempio ai più giovani. Sono arrivato nel giorno del mio trentaduesimo compleanno, ma mi sento ancora giovane e questo gruppo mi farà sentire ancora più giovane. Posso dare tanto, mi sento in forma, non sono assolutamente in sovrappeso. Sarò al cento per cento entro un paio di settimane. Ho scelto la maglia numero 11, era quella che mi piaceva di più. La 10 è di Oudin, l’ho visto in allenamento e la merita”.