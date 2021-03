Sansone: “Dovevamo cambiare marcia nella ripresa e lo abbiamo fatto”

L’attaccante del Bologna, Nicola Sansone, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sul Crotone: “Quelli che sono in panchina sono molto improntati quando entrano. Professionisti come me, quando entrano, devono fare la differenza”.

Mancato solo il gol?

“Ci ho provato col sinistro ma è uguale chi segna. L’importante che si vinca”.

Vittoria importante per la classifica.

“Dobbiamo fare un po’ di punti per arrivare a quota 40 e poi vedremo. Speriamo di migliorare 47 punti dell’anno scorso”.

Cosa vi ha detto Mihajlovic nell’intervallo?

“Ci ha detto quello che non andava ma penso si vedeva che non abbiamo fatto un buon primo tempo. Si doveva cambiare nella ripresa e lo abbiamo fatto”.

La Nazionale?

“C’è sempre la speranza ma spetta al mister chiamarmi. Io posso fare il meglio in campo e sperare che un giorno mi chiami”.